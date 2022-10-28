مصدر أمني: «الإرهابية» تحاول خداع المواطنين بنشر فيديوهات قديمة لتجمعات
كتب:
الوطن
11:13 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
قوات الأمن
قال مصدر أمني إنّه لا صحة لادعاءات عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بوجود تجمعات في بعض المحافظات، مؤكدًا أنّ ما يتداول عبارة عن نشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، في محاولة لخداع المواطنين بعد فشل الجماعة الإرهابية في دعواتها التحريضية.
وأكد المصدر هدوء الحالة والاستقرار الكامل في كافة المحافظات، بما يبرهن على حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة الإرهابية، وعدم وجود تأثير لها في الشارع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي تلك المزاعم.