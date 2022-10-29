طالب ينقذ طفلة من الموت ببني سريف.. صعقها عمود إنارة فجذبها من شعرها

طفلة لم يتعد عمرها 10 سنوات، كانت تسير في شارعها بقرية بني ماضي التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وفور أن لامست عمود إنارة قرب منزلها، فوجئت بصعق كهربائي، لم تنطق سوى بكلمة واحدة "أنقذوني"، وهنا ظهر الطفل الشجاع صلاح خضر، طالب أزهري بالصف الثاني الإعدادي في محافظة بني سويف، الذي تصادف مروره في ذلك التوقيت، وتمكن من جذبها وإنقاذها من الموت صعقا بالكهرباء.

والد "صلاح": ابني لم يخش الموت

يحكي خضر أحمد إبراهيم، والد الطفل الشجاع صلاح: "عرفت بالواقعة وأنا في شغلي بالسوبر ماركت، الحمد لله ربيت ابني على الشجاعة وتصرفات الرجال، وفي الموقف ده كان عنده إتزان وثبات وسرعة في اتخاذ القرار"، وبحسب والد "صلاح"، كان كل هم ابنه أن ينقذ الطفلة بجذبها من شعرها: "هي جارتنا، والحمد لله ربنا سترها عليهم".

"صلاح": ربنا قدرني على إنقاذها

يحكي الطفل "صلاح"، أن قريتهم تعرضت مساء الثلاثاء لأمطار غزيرة، وفي اليوم الثاني خرج من منزله لشراء بعض مستلزمات المنزل، وفي أثناء سيره فوجئ بـ"منى" الطالبة بالصف الرابع الإبتدائي، تحتضن عمود الإنارة وتستغيث، فأسرع نحوها وفكر لحظة في إحضار أي عازل كخشب أو بلاستيك لإنقاذها: "فهمت أنها اتكهربت من عمود الإنارة، فشدتها بسرعة من شعرها".

فيديو يرصد لحظة الإنقاذ

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيديو يرصد لحظة إنقاذ صلاح للطفلة في أثناء ملامستها لعمود الإنارة، وقد نال موقف الطفل إشادة جماعية من أهالي القرية الذين وصفوه بـالطفل الشهم.