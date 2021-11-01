شجاعة طفل تنقذ جاره من الغرق في ترعة بالإسماعيلية (فيديو)

أنقذ طفل في عمر 10 سنوات، أحد جيرانه من الغرق في إحدى الترع الفرعية بمركز أبو صوير، في محافظة الإسماعيلية، الأمر الذي دعا عدد من المواطنين إلى المطالبة مجدداً بسرعة تغطية الترعة، التي تمر وسط المنطقة السكنية.

وانتشر مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين، يظهر طفلاً في عمر 5 سنوات تقريباً يلهو بجوار إحدى الترع، عبارة عن خليج صرف زراعي، قبل أن يسقط في المياه، فهرع إليه طفل آخر، من الجيران، وتمكن من انتشاله من المياه.

وحسبما يظهر الفيديو، فقد سارع الطفل ومد يده إلى الطفل الآخر، حتى تمكن من انتشاله من المياه قبل تعرضه للغرق، فيما هرع بعض الأهالي للاطمئنان على الطفل.

شهود عيان: حادث مكرر وطالبنا الري بتغطية المصرف

وقال «محمد علي»، أحد أهالي منطقة «حمود موسى»، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، إن الخليج يمر بين منازل القرية، وأن العديد من الأطفال يلعبون يومياً على جانبي الخليج، مما يعرضهم للسقوط في المياه، مشيراً إلى أن مثل هذا الحادث يتكرر يومياً، دون أي تحرك لتجنب كارثة محتملة.

وطالب أهالي منطقة «حمود موسى» بتدخل اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والعمل على إيجاد حل لمنع تكرار الحوادث في القرية، وإنقاذ الأطفال، الذين يتعرضون لخطر الموت غرقاً يومياً.

أهالي أبوصوير يطالبون بتغطية المصارف

وبينما يطالب أهالي أبو صوير بتغطية المصارف الموجودة في قرى المركز بالكامل، فقد بدأت مديرية الري في مشروع «تدبيش» جانبي عدد من المصارف، حيث انتهت المديرية من تدبيش 90% من مصرف «أبوصوير البلد»، كما تم تدبيش عدد من الترع والمساقي، ضمن المشروع القومي، بطول 40 كيلومتر تقريباً.