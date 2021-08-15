بطولة طفل قنا.. حاول إنقاذ والده بعد إصابته بغيبوبة سكر فغرق معه

لقي عامل وابنه مصرعهما، اليوم الأحد، بعد غرقهما في ترعة فرعية بمركز فرشوط بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز فرشوط، يفيد بمصرع بهي الدين مصطفى، 55 عامًا، مزارع، ونجله «بهاء»، 14 عامًا، بعد غرقهما في ترعة بمركز فرشوط.

وبحسب تحريات المباحث، وشهود عيان، كان المزارع يروي أرضه، وخلال تعامله مع ماكينة ري الأرض المنصوبة على ترعة يتم منها ري الأرض الزراعية في فرشوط، تعرض لغيبوبة سكر، فسقط في المياه حتى توفى، وحاول نجله إنقاذه ، ولكن لعدم إجادته السباحة غرق معه ولقي مصرعه.

وقال مصدر طبي بمستشفى فرشوط المركزي، إن التقرير الطبي أثبت أن المزارع أصيب بغيبوبة سكر قبل وفاته غرقًا في الترعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ونُقلت الجثتان بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى فرشوط، وجار استخراج تصاريح الدفن وتسليمهما إلى ذويهما. وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كانت محافظة قنا، شهدت أيضا واقعة غريبة بتناول طفل رضيع لمخدر الأفيون التقطها من والدها، ما تسبب في إصابته بتسمم، وأجريت له على الفور غسيل معدة، كما تم إلقاء القبض على والد الطفل للتحقيق معه في الواقعة، وجرى عرضه على النيابة العامة، ولم يصدر القرار حتى الآن.