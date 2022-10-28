وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة إفريقيا لرفع الأثقال (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بطولة إفريقيا لرفع الأثقال، والتي يستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي. شهد حفل الافتتاح استاذ خالد مهلهل رئيس الإتحاد الإفريقي رفع الأثقال، واللواء حسام خضر رئيس جهاز الرياضة العسكري، محمد عبد المقصود رئيس الإتحاد المصري لرفع الأثقال، وأعضاء مجلس ادارة الإتحاد الصمري، والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، ولفيف من الشخصيات العامة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بضيوف مصر لحضورهم ومشاركتهم بالبطولة، موجهاً الشكر لخالد مهلهل رئيس الاتحاد الافريقي على دعمه المتواصل للإتحاد المصري لرفع الأثقال، مشيراً إلي أن الرياضة المصرية علي رأس أولويات الدولة والتي تلقي دعماً كبيراً من القيادة السياسية.

أشاد"صبحي" بالمجهودات التي بذلها الإتحاد المصري برئاسة محمد عبد المقصود، مؤكداً علي تقديم الدعم الكامل لأبطال وبطلات رفع الأثقال، مشيراً إلي أنه الجميع ينتظر من أبطال رفع الأثقال إعتلاء منصات التتويج في بطولة افريقيا، وينتظر المزيد في أولمبياد باريس 2024.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن مصر باتت قبلة مختلف الإتحادات الدولية والقارية لاستضافة فعالياتها وبطولاتها، وما كان هذا ليتحقق لولا توافر المقومات والإمكانيات والخبرات التنظيمية التي تمتاز بها مصر، والطفرة الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية الرياضية، ومستوى الأمن والاستقرار الذى تعيشه البلاد تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب خالد المهلهل رئيس الإتحاد الإفريقي لرفع الاثقال عن سعادته بدعم القيادة السياسية المصرية لكافة الإتحادات الرياضية لإستضافة البطولات الدولية، مع تذليل كافة الصعوبات لإنجاح تلك البطولات.

كما قدم رئيس الإتحاد الافريقي الشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على دعمه ومتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، للخروج بالبطولة التي تقام على أرض مصر فى أبهى صورها.

ومن جهته، أكد محمد عبد المقصود رئيس الإتحاد المصري لرفع الاثقال، علي أن الجميع لم يبخل بالمجهود من أجل إنجاح البطولة، موجهاً الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي وفر كافة سبل الدعم للإتحاد واللاعبين.