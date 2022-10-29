رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين: يجب إطلاق مبادرة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

قال المهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين، إن كل دول العالم المتقدم تتحدث الآن عن البيئة الخضراء النظيفة، مشيرًا أن العالم يتجه لتصنيع المركبات الكهربائية، لافتًا إلى أن 23% من الانبعاثات الكربونية السامة تخرج من وسائل النقل مثل السيارات والشاحنات والسفن والطائرات والقطارات.

وأوضح «عسكر» خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الوقود الأحفوري مثل البنزين والديزل والفحم والغاز سيلغى العمل به تمامًا، لحساب السيارت الكهربائية.

يجب توطين صناعات السيارات الكهربية

ونصح عسكر المسؤولين ومتخذي القرار بعدم إنشاء محطات جديدة للغاز الطبيعي، مطالبًا بتوطين صناعة السيارات الكهربية، مقترحًا إعادة إحياء مصنع النصر للسيارات مرة أخرى، مشددًا على ضرورة عمل مبادرة لتوطين صناعات سيارات كهربائية في مصر.

وأشار أننا إلى أننا لدينا في مصر 7 ملايين «توك توك» مطالبًا باستبدال مليون توك توك بمليون مركبة كهربائية، مؤكدًا أن الأخيرة لا تخضع للجمارك نهائيًا ولكن تدفع ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على ضرورة وجود وكلاء للسيارات الكهربية للصيانة وقطع الغيار .