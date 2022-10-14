الكهرباء: إصدار تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وفقا للقواعد

كشف مصدر مسؤول بوازرة الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع للوزارة أصدر تراخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وفقا للقواعد المنظمة لعدد من الشركات التي تعمل في هذا المجال بينها شركة تمتلك 17 محطة على مستوي الجمهورية، تنفيذا لخطة الدولة للتوسع في السيارات الكهربائية لافتا الي إن الأسعار التي تم إقرارها لتكلفة شحن السيارات الكهربائية تحفز قائدي المركبات.

إصدار شهادة سريان الترخيص سنوية

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أن القواعد الخاصة بتنظيم العمل في مجال محطات شحن السيارات الكهربائية تضمنت أن يقوم الجهاز بمنح الشركة ترخيصا لمدة خمس سنوات لإنشاء 250 محطة على الأقل طوال مدة الترخيص بواقع 50 محطة لكل عام أو 150 نقطة شحن لكل عام على أن يكون ضمن نقاط الشحن 10% منها لمحطات شحن من المستوى 3 بحد أدنى ويتم إخطار الجهاز بكافة البيانات المطلوبة لمحطات الشحن لإصدار شهادة سريان الترخيص السنوية وتتضمن قيام الجهاز بتجديد الترخيص كل خمس سنوات طبقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

تركيب عداد منفصل لقياس كمية الطاقة الكهربائية المباعة

وأكد المصدر التزام شركات توزيع الكهرباء المرخص لها ببيع الطاقة الكهربائية للشركات المرخصة بممارسة نشاط شحن السيارات بالطاقة الكهربائية بأسعار بيع الكهرباء الصادر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن طريق تركيب عداد منفصل لقياس كمية الطاقة الكهربائية المباعة للشركات المرخص لها.

الحصول على تصريح مسبق من شركة التوزيع

وأشار المصدر إلى أن القواعد التنظيمية أكدت أنه لا يسمح للمستثمر القيام بأي تعديلات على محطات الشحن والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها من شأنها التأثير على تأمين التغذية الكهربائية لتلك المحطات إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من شركة التوزيع.