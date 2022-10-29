تراجع الفائض التجاري لفيتنام إلى 2.27 مليار دولار أمريكي خلال شهر أكتوبر

انخفض الفائض التجاري لفيتنام إلى 2.27 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من عام 2022 من 2.74 مليار دولار أمريكي في الشهر نفسه من العام السابق، وأظهرت بيانات أولية أن هذا كان الشهر الخامس على التوالي من الفائض التجاري، حيث نمت الصادرات أقل من الواردات.

ارتفاع الصادرات بنسبة 4.5٪

وارتفعت الصادرات بنسبة 4.5٪ عن العام السابق لتصل إلى 30.27 مليار دولار أمريكي وسط استمرار الطلب الخارجي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 7.1٪ أسرع لتصل إلى 28.0 مليار دولار أمريكي، وبالنظر إلى الأشهر العشرة الأولى من العام، سجلت السلع التجارية فائضًا قدره 9.4 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 15.9% عن العام السابق إلى 312.82 مليار دولار ، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 12.2% إلى 303.42 مليار دولار.

فيما توسع عدد الوافدين الدوليين إلى فيتنام بنسبة 4488.9% على أساس سنوي إلى 484.4 ألف في أكتوبر من عام 2022، مقارنة بزيادة قدرها 4445.0 في المائة في الشهر السابق، وجاء الرقم القوي المستمر في أكتوبر، إذ فتحت فيتنام بالكامل قطاع السياحة بعد مزيد من التحسن في حالة COVID-19 واستئناف الرحلات الدولية.

ارتفاع عدد الزوار من آسيا

وارتفع عدد الزوار من آسيا بنسبة 3987.0%، وهي الصين (321.0٪)، وكوريا الجنوبية (5565.1٪)، واليابان (3420.7٪)، وتايوان (2590.9٪)، وماليزيا (29791.0٪)، كما ارتفع عدد الزائرين من أمريكا بنسبة 15356.6٪، معظمهم من الولايات المتحدة (25،092.7٪)، بينما قفز أولئك القادمون من أوروبا بنسبة 4143.7٪، منها روسيا (4491.1٪) والمملكة المتحدة (9.213.6٪) وفرنسا (6581.2٪) وألمانيا (12544.2٪)؛ وزاد عدد الزوار من أستراليا 31.522.2%. وبالنظر إلى الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع عدد الوافدين بنسبة 1.784.6% إلى 2.36 مليون.