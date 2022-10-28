غرفة السياحة: تراجع إقبال المصريين على السفر للعمرة خلال نوفمبر 2022

قال علي المنسترلي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إقبال المواطنين المصريين على السفر للعمرة ستتراجع بشكل كبير خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بسبب سفر أكثر من 55 ألف مواطن لأداء العمرة خلال شهر أكتوبر الجاري، فضلا عن الحالة الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا، خاصة وأن الشهر المقبل ليس من أشهر الذروة بالنسبة لسفر المصريين للعمرة.

مواسم الذروة لسفر المصريين للعمرة

وتابع في تصريح لـ«الوطن» قائلا «مواسم الذروة لسفر المصريين للعمرة هي مواسم المولد النبوي وأشهر رجب وشعبان ورمضان والإجازات المدرسية سواء نهاية العام أو منتصف العام إذا لم تتزامن مع تلك الفترات».

وأضاف رئيس مجلس إدارة أن أسعار برامج العمرة سترتفع بداية من الرحلات التي سيتم تسييرها الشهر المقبل بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، موضحا أن تلك الزيادات جاءت بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع قيمة الحصول على تذاكر الطيران وتأشيرة العمرة وحجوزات الفنادق بالسعودية وخدمات الانتقالات الداخلية بالسعودية، مشيرا إلى أن شركات السياحة تأمل في استمرار إقبال المواطنين المصريين على السفر للعمرة خلال الأشهر المقبلة.

شركات الطيران سيَّرت رحلات إضافية لاستيعاب المعتمرين خلال أكتوبر الجاري

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهرأكتوبر الجاري كان مرتفعا للغاية، مؤكدا أن العديد من شركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين لجأت لتسيير رحلات إضافية لاستيعاب الأعداد المسافرة خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن وزارة السياحة حددت يوم 6 نوفمبر المقبل كآخر يوم لسفر معتمري حصة شهر أكتوبر من تأشيرات العمرة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار منحت كل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة 40 تأشيرة عمرة خلال شهر أكتوبر، كما سمحت للشركات التي لديها عدد أكبر من المعتمرين بالحصول على تأشيرات أكثر من الـ 40 تأشيرة التي تم تخصيصها، شريطة تقديم إقرار بخصم الأعداد الزائدة من حصة الشركة من تأشيرات العمرة خلال الشهور المقبلة.