رئيس شعبة المستوردين: مرونة سعر الصرف سيصب في مصلحة الصادرات المصرية

أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي، برفع حد إعفاء الشحنات من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار، بدلا من 5 آلاف دولار.

وقال «قناوي»، إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الإفراج عن البضاعة المكدسة في المواني، كما سيساهم القرار، في تشغيل خطوط إنتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسيعمل على توفير البضائع في الأسواق، ومع انتشار البضائع وتوفرها، ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار، والوصول لمستويات معقولة.

مرونة سعر الصرف

كما أشاد رئيس شعبة المستوردين، بقرار المركزي بمرونة سعر الصرف، ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.

وطالب قناوي، باستمرار العمل بهذا القرار، لتكون المرونة مستمرة دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم، ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار، لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة.

وكان البنك المركزي، قرر صباح اليوم، رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.