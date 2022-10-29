جامعة القاهرة تطلق مسابقة عن «المياه والتغيرات المناخية».. اعرف الجوائز

تطلق جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مسابقة للطلاب بعنوان «جامعة القاهرة والمياه في قلب العمل المناخي»، في إطار مساهمة الجامعة في فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للمياه، وتنمية وعي الطلاب بأهمية المياه والحفاظ عليها.

المسابقة تشمل 4 محاور

وتتضمن المسابقة 4 محاور أساسية تتعلق بالمياه، المحور الأول ويتمثل في «الأمن المائي» مثل: مصادر المياه المتاحة والبديلة، ومسببات وطرق الوقاية من عوامل ندرة المياه، وطرق ابتكارية لترشيد الاستهلاك، والمحور الثاني «حماية الدلتا»، ومنها التغيرات المناخية وأثرها على الدلتا المصرية، وطرق حماية مبتكرة لتفادي الآثار السلبية على الدلتا.

جامعة القاهرة

ويتمثل المحور الثالث للمسابقة في «المياه والتغيرات المناخية»، ويتضمن أثر التغيرات المناخية على مصادر المياه المتاحة، وحلول ابتكارية للحد من الآثار الضارة لهذه التغيرات على المصادر المائية، بالإضافة إلى المحور الرابع وهو «الكوارث والأزمات المائية»، ويشمل أهم الكوارث والأزمات المحتملة المتعلقة بالمياه والمناخ، وطرق الإدارة المُثلى للحد منها، وترشيد إدارتها، وإيجاد حلول مبتكرة لتفاديها.

ويشارك الطلاب في المسابقة من خلال صناعة محتوى في أحد المحاور الأربعة للمسابقة في مجالات الفيديو أو الملصق أو الرسم والصورة، في موعد أقصاه 6 نوفمبر الجاري، علمًا أن شروط الاشتراك في المسابقة تتمثل في الابتكار، والمشاركة الفردية أو الجماعية بحد أقصى 3 مشاركين، والمشاركة في مجال واحد فقط، واستخدام كل من شعار الجامعة ومكتب الاستدامة معًا.

الفائزون في مسابقة جامعة القاهرة

وتمنح الجامعة جوائز قيمة للفائزين الـ3 الأوائل في كل مجال، وهي جوائز مجال صناعة الفيديو جائزة الفائز الأول 2000 جنيه، والفائز الثاني 1500 جنيه، والفائز الثالث 1000 جنيه، وفي كل من مجالي الملصق والرسم والصورة الفائز الأول 1500 جنيه، والثاني 750 جنيها، والثالث 500 جنيه.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تحرص على دعم وتنفيذ أولويات الاستراتيجية الوطنية في مجال المياه ودمج قضاياها ضمن العمل المناخي والمساهمة في تقديم الحلول العلمية المبتكرة لتحديات المياه والمناخ من خلال العديد من الأنشطة، ومنها إطلاق المسابقات، وتنظيم العديد من المسابقات الطلابية في مختلف المجالات لفتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب والمساهمة في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والفكرية.