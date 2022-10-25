فريق جامعة القاهرة يشارك في معرض باريس الدولي لتصميم الأثاث

شارك فريق جامعة القاهرة - كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية، في معرض باريس الدولي للتصميم بمجموعة متميزة من تصميمات الأثاث المبتكرة والصديقة للبيئة تحت اسم «لوسيد – LUCID»، بفرنسا في الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر 2022 الماضي، برعاية المصرف المتحد.

زيارة السيدة الأولى لفرنسا

وحظي الجناح المصري بزيارة السيدة الأولى لفرنسا، بريجيت ماكرون، حرم مانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا في اليوم الأول من افتتاح معرض باريس الدولي للتصميم –Paris International Design Week 2022، حيث قامت السيدة الأولي بتبادل حوار مع فريق جامعة القاهرة حول التصاميم ومفهوم إحياء وتدوير مخلفات مواد البناء لإنتاج قطع أثاث مستدامة وصديقة للبيئة لمواجهة مخاطر التغير المناخي.

وعبر فريق كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن سعادته لمشاركتهم وتجربة تصميماتهم والحصول على آرائهم، وأضافوا في بيان، أن التصاميم حظيت بإعجاب عدد كبير من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدور الجامعة في دعم خريجيها والشباب الواعد في مجلات تخصصهم لتأهيلهم لتمثيل مصر في المحافل الدولية بالشكل الأمثل.

تمكين الطلاب والخريجين من العلم والمعرفة

من جانبه، أثنى الدكتور حسام الدين عبد الفتاح أحمد، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة على دور الكلية في تمكين الطلاب والخريجين من العلم والمعرفة لكي يتنافسوا بمهاراتهم المكتسبة سواء في الداخل او الخارج.

وأشار الدكتور محسن محمد أبو النجا، أستاذ البيئة المستدامة والتغيير المناخي في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الطالب أو الخريج المصري يمكنه أن يعرض أعماله الهندسية المبتكرة من تدوير المخلفات في المحافل الدولية، لما له من تأثير كبير على خفض الانبعاثات الكربونية في المدن ومجابهة التغيير المناخي ومخاطرة الأمر الذي كان لافتا للنظر في معرض باريس الدولي 2022 في فرنسا.

وقالت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال - أن الدراسات منذ بداية القرن الواحد والعشرين استحدثت وسائل تنفيذ متطورة لإعادة تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة والتقليل من الانبعاثات الضارة التي تؤثر سلبا على المناخ وتقلل من استنزاف الموارد الطبيعية والطاقة.