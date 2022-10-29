مصر ترحب بمشاركة رئيسة وزراء إيطاليا وزعماء العالم في «قمة المناخ»

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، ترحيب مصر بزيارة جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا الصديقة لمصر، وكذلك كافة الزعماء ورؤساء الدول والحكومات؛ تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركتها في قمة قـادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

رئيس وزراء إيطاليا تشارك في قمة المناخ

جاء ذلك ردًا على سؤال وكالات الأنباء الإيطالية، على إعلان مجلس الوزراء الإيطالي مشاركة رئيسة الوزراء ميلوني في قمة COP 27.

وقال «راضي»: إنه بكل تأكيد ترحب مصر بزيارة ونتطلع للمساهمة الهامة للسيدة ميلوني امتدادًا لدور إيطاليا الفاعل على الساحة الدولية.

واعتبر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة ميلوني ستشكل بلا شك قيمة مضافة للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ الذي تأتى على رأس الأولويات الدولية، مضيفًا ان الزيارة كذلك تمثل تعزيزًا للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.