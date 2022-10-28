شرم الشيخ تتألق.. تحضيرات مكثفة استعدادا لاستقبال قمة المناخ

نشرت فضائية «الغد» تقريرًا لها عن الاستعدادات التي تنفذها الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ المرتقبة cop 27 في مدينة السلام شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

طرح العديد من المشروعات التنموية في البنية التحتية

وقالت القناة إن هناك استعدادات متلاحقة قبيل انطلاق قمة المناخ المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ المصرية، وتوجه مصر خلال المؤتمر دعوتها للعالم نحو خطط لإنقاذ البيئة، وستطرح العديد من المشروعات التنموية للبنية التحتية والمبادرات لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى اللون الأخضر.

مصر لديها استراتيجية حتى عام 2050

فيما تستعد مصر على المستوى القومي من خلال الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها لعام 2050 إلى التصدي بفاعلية لتأثيرات التغيرات المناخية بما يساهم في تحسين حياة المواطن والعيش في سلام.

وقال عبدالعزيز إبراهيم، مهندس، إنه جرى تكليفة بالاستعداد لاستقبال قمة المناخ المقبل في أبريل من العام الجاري، ويعتمد عمله على تجهيز جميع مقرات استقبال الوفود.

وينطلق المؤتمر بمشاركة حوالي 90 رئيس دولة ويطرح قضايا الأمن المائي والغذائي، وسيناقش أولويات مصر في تحسين مصالح الدول النامية، وحاجتها إلى التمويل، للتكيف مع أثار تغير المناخ.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من أول محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء في مصر والشرق الأوسط بشرم الشيخ، موضحًا أن المحطة جاهزة للافتتاح بعد استكمال كابلات الكهرباء والشواحن.