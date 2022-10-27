قبل قمة المناخ.. الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنظم دورة للعاملين بفنادق شرم الشيخ

أعلن هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة تلقت خطابا من الدكتورة سها بهجت مستشاروزير السياحة والآثار، بشأن اهتمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتنظيم دورة تدريبية لمدة يوم واحد بعنوان أساسيات سلامة الغذاء لمتداولي الغذاء.

الفنادق التي تشرف عليها هيئة سلامة الغذاء

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على جميع فنادق شرم الشيخ، أن تلك الدورة ستكون مخصصة فقط للفنادق التي قامت بالاشتراك في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجرى زيارتها وتقييمها من قبل الهيئة بداية من شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.

وظائف المشاركين بالدورة التدريبية

وأشار إلى أن كل فندق له الحق في ترشيح عدد من العاملين لحضور الدورة التدريبية، والتي ستقام بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ.

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة، أنه إذا كان المشارك في هذه الدورة التدريبة هو مدير سلامة الغذاء بالفندق سيجرى الاكتفاء بمشاركته فقط ممثلا عن الفندق، أما في حالة عدم وجود مدير سلامة غذاء بالفندق يرشح عدد 2 من العاملين بالفندق، وهما شيف عمومي ومدير الأغذية والمشروبات، أو من ينوب عنهما في اتخاذ القرار وتنفيذ اشتراطات سلامة الغذاء.

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية حددت يوم أمس الأربعاء الموافق 26 أكتوبر كآخر موعد لإرسال الفنادق لأسماء المرشحين لحضور الدورة التدريبية، وذلك عبر البريد الإلكتروني للغرفة، لموافاة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأسماء العاملين الحاضرين لتلك الدورة.