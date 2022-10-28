المغامر «علي عبده» يصل إلى الفرافرة اليوم ضمن رحلة «قمة المناخ»

واصل المغامر علي عبده رحلته إلى قمة المناخ ووصل اليوم إلى واحات الفرافرة، مسجلًا 19 يومًا من بداية رحلته حتى الآن، معلنا استمرار المسيرة حتى الوصول إلى شرم الشيخ وتستغرق الرحلة إلى 30 يومًا.

بدأ رحلته من أسوان ووصل إلى واحات الفرافرة

يطمح «عبده» لتسجيل رقم عالمي بموسوعة جينيس لأطول رحلة على دراجة كهربائية، حيث بدأ رحلته من أسوان ووصل اليوم إلى واحات الفرافرة، ترويجًا لفكر الاستدامة قبل استضافة مصر لـ مؤتمر المناخ وتوثيق أثر تغير المناخ على حياه المصرين وتشجيع على المشاركة في الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمحافظة على البيئة.

رحلة «عبده» إلى قمة المناخ

ويشارك «عبده»، في العديد من الفعاليات خلال رحلته، تستهدف الترويج لمبادرة وطن أخضر في جميع المحافظات التي يمر بها، حيث يتم توثيق حالات مصرية تغيرت حياتها بسبب تداعيات المناخ، وزيارة الجامعات لتوعية الشباب بالقضية وتدشين مسابقات لتحفيز الشباب من أجل إيجاد حلول للتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية تنفيذا لتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر بهدف الحد من الانبعاثات.