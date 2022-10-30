استعدادات «رأس غارب» بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة السيول.. 12 فرقة للتدخل السريع

استعدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر لمواجهة تلقبات الطقس وسقوط الأمطار خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استقبال فصل الشتاء، بعدة مشروعات للحماية من أخطار السيول، وخاصة على طريقي «رأس غارب - الشيخ فضل» و«رأس غارب - الزعفرانة»، ووادي الحواشية شمال رأس غارب.

مشروعات الحماية من أخطار السيول

وقال اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية عدة مشروعات للحماية من أخطار السيول برأس غارب، وتضمنت إنشاء قناة صناعية بطول 12 كيلومترا، وحاجز لحماية الأودية، وإنشاء 3 بحيرات صناعية بقرية الزعفرانة شمال رأس غارب، و3 حواجز توجيه بوادي عربة بسعة 11 مليون متر مكعب.

كما أوضح مسؤولون في الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشروعات التي نفذتها الدولة منذ عام 2016 في شمال البحر الأحمر، نجحت في مواجهة السيول خلال السنوات السابقة، وساهمت في تحقيق الأمن والأمان لمواطني رأس غارب، حيث تمكنت تلك المشروعات من حجز أكثر من 765 ألف متر مكعب من المياه خلال الموسم الماضي، وعملت على منع وصولها لمدينة رأس غارب.

الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية والأمطار والسيول المتوقعة، كما استعدت أجهزة مدينة رأس غارب بمعدات الوحدة المحلية لمجلس المدينة، وبالتنسيق مع معدات شركات البترول العاملة في المنطقة، وفرق مجابهة الزمات والكوارث، وتم تشكيل 12 مجموعة لمواجهة السيول.