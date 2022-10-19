تفاصيل 3 حوادث سير شهدها طريق رأس غارب.. أبرزها مصرع أسرة «الدكتورة نانسي»

شهدت طرق رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر مصرع 4 أشخاص بينهم ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 87 آخرين في ثلاثة حوادث متفرقة، أولها بطريق رأس غارب- الشيخ فضل وأسفر عن مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 8 آخرين، الحادث الثاني بطريق رأس غارب -الزعفرانة وأسفر عن إصابة 52 شخصا، والحادث الثالث بطريق رأس غارب- الغردقة وأسفر عن مصرع وإصابة 28 شخصا.

حادث رحيل أسرة الدكتورة نانسي

شهد طريق رأس غارب- الشيخ فضل، قبل ساعات قليلة، تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس ركاب، ما أدى إلى اشتعال النيران بالأتوبيس والسيارة وتفحهما وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة هم الدكتورة نانسي وزوجها الدكتور إبرام وابنتها «هنا»، في طريق عودتهم من الغردقة إلى المنيا، وإصابة 8 أشخاص آخرين من ركاب الأتوبيس، وتم نقل المصابين بمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث مشرحة المستشفى المنيا وقررت النيابة العامة تصريح بدفن الجثث.

مصرع شخص وإصابة 27 آخرين في حادث بطريق رأس غارب- الغردقة

ثاني الحوادث الكبرى التي شهدتها طرق رأس غارب انقلاب أتوبيس ركاب بطريق رأس غارب- الغردقة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وتم الدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 27 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات رأس غارب والغردقة العام وتلقوا العلاج اللازم وتم خروجهم بعد استقرار حالتهم الصحية.

إصابة 52 شخصا في طريق رأس غارب- الزعفرانة

ثالث حوادث الطرق التي شهدتها رأس غارب بطريق «الزعفرانة- رأس غارب» بالتحديد في الكيلو 50، حيث انقلب أتوبيس رحلات وأسفر الحادث عن إصابة 52 شخصا تم نقلهم إلى مستشفيات رأس غارب المركزى ومستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وإخطار جهات التحقيق وتم عمل اللازم.

مراقبة السرعة بطرق البحر الأحمر

وكثفت إدارة مرور البحر الأحمر من التواجد الأمني والخدمات بالطرق ونشر الخدمات الثابتة والمتحركة ونشر الرادارات، خاصة على الطرق السريعة والتحذير بالالتزام بالإرشادات المعلنة، خاصة السائقين على الطرق السريعة.