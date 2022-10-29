مصرع شخص صعقا بالكهرباء أثناء عمله في أشمون بالمنوفية

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمهل في قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وحاول الأهالي إنقاذه ونقله إلى المستشفي ولكنه فارق الحياة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

تفاصيل مصرع عامل صعقا بالكهرباء

بالانتقال والفحص من قوة بمركز شرطة أشمون، تبين أن العامل المتوفى يدعى «ع.س» ويبلغ من العمر 45 عاما، ولقي مصرعه أثناء حفر قواعد خرسانية للصرف الصحي بقرية دروة، حيث أصيب بصعق كهربائي من كابل كهرباء أرضي، وبسؤال والده نفى وجود أي شبهة جنائية، وتم تحرير محضر يحمل رقم 14873، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محضر بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بمصرع عامل يدعى «ع.س» صعقا بالكهرباء أثناء العمل، وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة وبيان سبب الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.