«مياه المنوفية»: شفط تجمعات الأمطار بمدينتي الشهداء وتلا لتيسير حركة المرور

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث الشلل المروري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

هطول أمطار في تلا والشهداء في المنوفية

وأشار «صالح» إلى تعرض محافظة المنوفية لموجة من الطقس السيئ، أدت إلى هطول أمطار متوسطة على مدينتي الشهداء وتلا وجرى التعامل معها على الفور بمتابعة من المهندس أحمد عامر رئيس فرع الشهداء ومحمد الصاوى مدير عام الخط الساخن 125، والمهندس وائل أبو غنيمة مدير عام إدارة المياه بالشركة.

وقال «صالح» إنه جرى الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة، لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد بها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، لتيسير حركة المرور خاصة بمدن المحافظة.

أمطار في المنوفية اليوم الخميس

وشهدت محافظة المنوفية، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة، مع نشاط للرياح وغيوم كثيفة، ووجه محافظ المنوفية بالدفع بالسيارات، لشفط تجمعات مياه الأمطار، والمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الوحدات المحلية، فضلًا عن الربط بين كافة الجهات وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة أماكن سقوط الأمطار وكثافتها.