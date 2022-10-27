محافظة المنوفية ترفع حالة الطوارئ بعد هطول أمطار غزيرة

تشهد محافظة المنوفية، موجة من الطقس السيئ، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أغلب مدن ومراكز المحافظة، مع وجود متوسط لحركة الرياح وانتشار الغيوم الكثيفة على المدن والقرى، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

طوارئ في المنوفية لمواجهة سقوط الأمطار

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، برفع حالة الطوارئ لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار بغزارة خلال الفترة الحالية، كما تواجه الوحدات المحلية سقوط الأمطار بالانتشار المكثف والميداني للمسؤولين وسيارات شفط مياه الأمطار.

توافر المعدات اللازمة

من جانبه، شدد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، على رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى لمجابهة الأمطار، مشيرًا إلى توفر المعدات والسيارات لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والوحدات المحلية في كل مركز.

وتشهد محافظة المنوفية، سيولة مرورية في ظل السقوط الغزير لمياه الأمطار مع انتشار رجال المرور على الطرق السريعة والرئيسية في المحافظة، وكذلك داخل المدن.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والمدن، وكذلك الوحدات القروية لمتابعة سقوط أمطار المياه على المحافظة، والتنسيق مع غرف عمليات المحافظة التدخل الفوري لإزالة تراكمات المياه.