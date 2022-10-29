رئيس اتحاد الصناعات يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أعلن المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رفع القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور، موضحًا «إحنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى، بل بالعكس احنا هنزود عن الـ 300 جنيه لكل العمالة، وسننظر في زيادة مرتبات العمالة كلها، لأننا هنشتغل ولازم كل الدنيا تمشي ونشيل المسؤولية، وده دورنا الاجتماعي اللي نؤديه مع حضراتكم».

قرار زيادة الحد الأدنى للأجور منحنا الضوء التام والارتياح

وأشاد «السويدي»، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقرار مرونة سعر الصرف قائلًا «هذا القرار به تحدٍ كبير جدًا، لكنه منحنا الضوء التام والارتياح التام في العمل، كان لدينا تخوفات، وتحدثنا عنها في المؤتمر الاقتصادي، لكن قرار يوم الخميس امتص كل هذه الأمور».

نحيي الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور

وتابع رئيس اتحاد الصناعات المصرية: «نحيي الحكومة على قرارات يوم الأربعاء وهي زيادة الحد الأدنى لأننا نعلم كيف يعاني المواطن، ونحن كقطاع خاص سنرفع الحد الأدنى ونزود على الأقل 300 جنيه للعمالة، وننظر في زيادة مرتبات العمالة كلها، لأننا هنشتغل والدنيا كلها هتمشي ولازم نشيل المسؤولية».