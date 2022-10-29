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الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

كتب:

محمد عزالدين
10:10 ص | السبت 29 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، المقام حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات.

وسلط الفيلم التسجيلي الضوء على أهمية الصناعة لدول العالم، والثورة الصناعية، وظهور مفهوم العولمة، وتطور سلاسل الإمداد، وإسهامات الصناعة في الناتج المحلي.

ومن المقرر أن يشمل المعرض عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

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بقلم محمد عزالدين