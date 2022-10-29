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بث مباشر.. إطلاق الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بحضور الرئيس السيسي

كتب:

محمد عزالدين
09:50 ص | السبت 29 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لإطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، حسبما ذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يشمل المعرض عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات. 

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بقلم محمد عزالدين