الرئيس السيسي يشهد غدا أكبر انطلاقة لتوطين الصناعة في مصر

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، افتتاح أول مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي ينطلق غدا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

يشارك في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى مصر ورجال الأعمال ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس الاستثمارية وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ولفيف من المشاركين.

انطلاق شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات

وتبدأ فعاليات الملتقى غدا بالإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» من خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات «ش.م.م»، التي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية، وتسهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن مصدرا مستداما لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة.

وتأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة لمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ونظير لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد.

تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة

وتهدف المبادرة لتحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى ثلاثة محاور، وهي محور المشروعات الكبرى ومحور دعم الصناعات ومحور البحث والتطوير والتدريب.

وتضطلع بالعمل على أهدف المبادرة ومحاورها، شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات «ش.م.م» التي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة.

تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية

ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين «مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب».

وتتضمن القطاعات التي نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات بها كل من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية. كما نجح محور المشروعات الكبرى في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والمطاط واللدائن وقطع غيار السيارات ووسائل النقل والصناعات المعدنية والورقة ومنتجاته وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة وغيرها.

تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 20 شركة أجنبية تنقل التكنولوجيا من 12 دولة

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى، يجري حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.

وتستوفي كل المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.