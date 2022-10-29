أستاذ اقتصاد: تجاوز الصادرات الزراعية 5.2 مليون طن يؤكد جودتها والمنافسة عالميا

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن زيادة الصادرات بنسبة 5.2 مليون طن يؤكد جودة المنتجات المصرية وقدرتها على اختراق الأسوق العالمية والمنافسة بقوة.

وعزا ذلك جراء عمليات التكويد والتتبع للحاصلات الزراعية بدءً من الحقل مرورًا بمختلف عمليات التجهيز انتهاءً بوصولها للمستهلك بعد الشحن البحري.

دور مركز البحوث الزراعية في زيادة الصادرات

وتابع «كمال»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن زيادة الصادرات الزراعية جاء نتيجة فتح مصر للأسواق الجديدة، منها الصين واليابان للموالح، إلى جانب نيوزيلندا وأستراليا وتشيلي وجنوب أفريقيا وغيرهم، مشيرًا إلى أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعمل متبقيات المبيدات ومعهد بحوث البساتين وغيرهم في متابعة المجهودات الكبيرة المبذولة في تحقيق الجودة والمراقبة على المنتجات الزراعية.

وأوضح «كمال»، أن محور الصادرات والإحلال محل الواردات أهم من السياسات النقدية والمالية، لأننا بذلك نركز على الاقتصاد العيني، لافتًا إلى أن مواجهة ظاهرة التضخم لا تصلح إلاً بالإنتاج، وتحقيق متطلبات الجودة والأسواق الخارجية.

الإنتاج هي كلمة السر لضبط كافة المؤشرات

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الإنتاج هو كلمة السر لضبط كافة المؤشرات سواء الموازنة العامة للدولة أو الخاصة بالجانب النقدي والتضخم وغيرهم، متابعًا أن الصادرات المصرية بالعام الماضي كانت جيدة رغم أزمة كورونا ، وأن شعار الفترة الحالية هو «فليوقظ نفسه من يستطيع عمل ذلك».