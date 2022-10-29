محافظ الإسكندرية يكرم القائمين على أفضل 5 شواطئ خلال صيف 2022.. «نماذج مشرفة»

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، برئاسة اللواء جمال رشاد، خلال الحفل الذي تم تنظيمه بشاطئ المندرة المجاني بمناسبة ختام موسم صيف 2022، وذلك بحضور رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع العاملين بالإدارة، مشيدا بالنجاح منقطع النظير والأداء المتميز للإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم والذي كان محط إشادة محلية وعالمية.

تقديم أفكار جديدة لأهالي الإسكندرية

وأكد المحافظ أن تكريم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة اليوم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم، مطالبا جميع العاملين بالإدارة المركزية ببذل المزيد من الجهد والاستمرار في تقديم أفكار جديدة نافعة لأهالي الإسكندرية وزوارها، والاستعداد الجيد لموسم صيف العام القادم.

ووجه المحافظ الشكر إلى مستأجري شواطئ الإسكندرية على تعاونهم والتزامهم التام بجميع التعليمات والإجراءات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة.

معايير فوز أفضل شواطئ على الإسكندرية

كما هنأ المحافظ الـ5 شواطئ الفائزة في مسابقة أفضل شواطئ خلال موسم الصيف2022، مشيدًا بتعاونهم والتزامهم التام بجميع التعليمات والاشتراطات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتقديم خدمة مميزة لرواد الشواطئ خلال موسم الصيف.