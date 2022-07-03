أول حالة غرق خلال الموسم الصيفي بشاطئ رأس البر.. طفل من كفر الشيخ

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ 63 بمدينة رأس البر، ونجح رجال الإنقاذ البحري من انتشال جثمانه ونقله إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر، وتعد هذه أول حالة غرق بشاطئ رأس البر فى موسم 2022.

بلاغ بغرق طفل

تلقى قسم شرطة رأس البر بلاغًا بتعرض طفل للغرق بشاطئ 63 برأس البر، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق أحمد علي فوزي سالم، 15سنه، من محافظة كفر الشيخ، كان قد حضر إلى الشاطئ للسباحة إلا أن الأمواج جرفته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة رأس البر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تم وضع الجثة بمشرحة مستشفى اليوم الواحد برأس البر تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.

إقبال كبير على شاطئ رأس البر

ويشهد شاطئ رأس البر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وسط إجراءات مشددة وحرص الآلاف من أبناء محافظة دمياط والمحافظات الأخرى، على قضاء يوم على الشاطئ، لإسعاد أطفالهم والاستمتاع بطبيعة شاطئ رأس البر.

واستقبلت شواطئ مدينة رأس البر أمس السبت آلاف المصطافين وسط استعدادات تامة، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم إنقاذ عدد 39 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد 76 طفلا تائها إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع آخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة.