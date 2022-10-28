الإسكندرية تختتم الموسم الصيفي غدا.. والمصايف تدعو المواطنين للاحتفال

يترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، غدا السبت، حفل ختام موسم صيف 2022، الذي تنظمه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في تمام الساعة 10 صباحًا بشاطىء المندرة المجاني، ثم يعقبها ختام بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية على ملعب إسحاق حلمي.

أجواء رائعة على إسكندرية

ودعت مصايف الإسكندرية، في بيان لها المواطنين من أجل المشاركة في الاحتفالية استغلالاً للأجواء الرائعة التي تعيشها الإسكندرية خلال تلك الآونة من أجل الاستمتاع بتلك الاحتفالية التي تكلل مجهود شهور خدمت فيها عروس البحر الأبيض المتوسط جميع الزائرين وأمتعتهم على كافة شواطئها.

مصايف الإسكندرية:هدفنا منظومة شواطئ راقية ومتحضرة

وبحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فإنهم وضعوا خطة لأنفسهم منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ورسموا أهدافًا سعوا لتحقيقها وصولا لمنظومة شواطئ راقية ومتحضرة.

وأشاروا إلى أنه مع وصولهم لختام الموسم الصيفي لـ2022، يقومون بتقييم ودراسة كافة الجوانب السلبية والإيجابية لأخذها في الاعتبار أثناء مرحلة تجهيز الموسم الصيفي القادم.

واختتمت:« نعلم انه مازال لدينا علي الشواطئ الكثير من الظواهر السلبية.. ولذلك نعدكم ببذل كل الجهد لنضمن لكم صيفا قادما أكثر تميزا».