«زراعة الشرقية»: 3760 جنيها آخر سعر لقنطار القطن في رابع مزاد علني

عقدت مديرية الزراعة بالشرقية المزاد الرابع للتداول على محصول القطن، ووصل أعلى سعر للقنطار في المزاد 3760 جنيها، بينما افتتح المزاد بسعر 3440 جنيها للقنطار، وذلك في حضور شركات تجارة الأقطان، وأعضاء منظومة تداول القطن.

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر قنطار القطن وصل 3760 جنيها في آواخر موسم حصاد القطن، لافتا إلى فتح المزاد بسعر 3440 جنيها للقنطار، بإجمالي 564 كيسا على 24 حلقة تسويقية بالشرقية.

منظومة القطن حسنّت جودته

وأضاف مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، أن الدولة تسعى لتحسين جودة القطن وتأهيله للمنافسة عالميا، لافتا إلى تنفيذ منظومة تداول القطن بالتنسيق مع شركات تجارة الاقطان في مزادات علنية وتوفير حلقات تسويقية لتأهيله لتحقيق المواصفات العالمية وبالتالي منافسة الأقطان العالمية.

56 ألف فدان من محصول القطن

وذكر مدير عام مديرية الزراعة في حديثه لـ«الوطن»، أن محافظة الشرقية قامت بزراعة 56 ألفا و117 فدانا من محصول القطن من تقاوي منتقاة نوع «جيزة 94»، والذي يتميز بجودته، كما أنه طويل التيلة ومقاوم للأمراض والحرارة، فضلا عن نسبة تفتيح الزهور بنسبة كبيرة مقارنة بالأصناف الأخرى.

إنتاجية القطن من 9 إلى 11 قنطارا

وأشار «نصير» إلى أن إنتاجية القطن يتراوح معدلها من 9 إلى 11 قنطارا للفدان الواحد، وبلغ آخر سعر للقنطار في آخر مزاد علني عقدته مديرية الزراعة لـ3760 جنيها، في 24 حلقة تسويقية على مستوى المحافظة.