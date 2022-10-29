«السياحة والمصايف» بالإسكندرية: رفع 20 طن مخلفات يوميًا من شواطئ المحافظة

انتهى الموسم الصيفي في الإسكندرية، اليوم، باحتفالية كبرى على أهم شواطئ الإسكندرية وهو شاطئ المندرة المجاني الذي كان قبلة المصطافين من كل أنحاء الجمهورية خلال الصيف المنصرم.

واستعرض اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أبرز المجهودات التي تمت خلال الموسم الصيفي 2022 وعلى رأسها تنفيذ مشروع الهوية البصرية على الشواطئ.

مجهودات مجتمعية على شواطئ الإسكندرية

وأشار «رشاد» في كلمته خلال ختام الموسم الصيفي، إلى استقبال نحو 30 ألف فرد من الجمعيات الأهلية و500 شخص من فاقدي البصر، واستقبال وفود من مستشفيات 57357 ومستشفى بهية ومعهد الأورام.

زيادة خطوط الشكاوى إلى 8 بدلًا من خطين

ولفت إلى زيادة عدد خطوط الشكاوى إلى 8 خطوط بدلًا من خطين، فضلًا عن زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية، مشيرًا إلى أنه يجرى يوميًا تكثيف الحملات لرفع وإزالة المخلفات من الشواطئ، مضيفاً أنه يومياً يتم رفع 20 طن مخلفات يوميًا من على الشواطئ.

وعد بمواصلة النجاح والتميز

وقدم اللواء جمال رشاد باسمه واسم جميع العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الشكر إلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الدعم والرعاية والتحفيز، مؤكدًا حرص الإدارة على مواصلة النجاح والتميز، وتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإسكندرية وزائريها، مختتمًا أن شواطئ الإسكندرية ستظل هي المقصد الأول للمصطافين على مستوى الجمهورية.