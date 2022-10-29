«معهد المهندسين» ينظم دورة للتعامل مع العبوات الناسفة بالتعاون مع ألمانيا

نظمت القوات المسلحة، دورة تدريبية مشتركة بمعهد المهندسين العسكريين، مع الجانب الألماني للعناصر المشاركة ضمن قوات حفظ السلام، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

تضمنت الدورة تدريب عناصر المهندسين العسكريين القائمين بتنفيذ مهام البحث والتفتيش عن العبوات الناسفة المرتجلة من خلال المحاضرات النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة، والتدريب على طرق اكتشافها باستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش، وكذا تدريب عناصر الخدمات الطبية على الإسعافات الأولية الميدانية بأحدث الأساليب العلمية، وتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي الجوي.

واختتمت الدورة بتنفيذ استعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب، والتي عكست مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مستوى راقي يمكنها من تنفيذ كل المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والألمانية في العديد من المجالات العسكرية.