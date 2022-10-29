حبس 4 عاطلين بتهمة خطف طفل وطلب «فدية» من والده بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بخطف طفل والاتصال بوالده وطلب مبلغ مالي منه «فدية» مقابل إطلاق سراحة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من والد طفل بقيام أحد الأشخاص المجهولين بالاتصال هاتفيا به من الهاتف المحمول الخاص بنجله، ذو الـ15 سنة، أخبره بخطف الطفل المذكور وطلب منه مبلغا ماليا «فدية» نظير إطلاق سراحه.

2 من المتهمين لهما معلومات جنائية

وكشفت التحريات صحة البلاغ، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وباستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة هم 4 عاطلين، لـ2 منهما معلومات جنائية، ومقيميان بنطاق محافظتي «الإسكندرية والبحيرة».

واتضح قيامهم باستدراج المجني عليه إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، باستخدام سيارة وتكبيله واحتجازه والاتصال من هاتفه المحمول بالمبلغ وطلب الفدية.

تحرير الطفل المختطف وحبس المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وتحرير المختطف، وإلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة اختطاف الطفل على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة المتهمين

وقال محمد رمضان، محام وخبير قانوني، لـ«الوطن»، إن عقوبة الخطف المصحوب بطلب فدية تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.