اعترافات المتهم الثاني في واقعة خطف طفل الهرم: أخدناه عشان نراعيه

تواصل «الوطن» نشر أقوال «شحاتة إ م» المتهم الثاني (شقيق المتهمة الأولى)، في واقعة خطف الطفل «محمد أيمن»، البالغ من العمر 3 سنوات، من أمام منزله بمنطقة فيصل التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، والمقيدة برقم 22727 جنح الهرم، وذلك لعدم قدرة شقيقته على الإنجاب بعدما طلَّقها زوجها فوضع وشقيقته خطة خطف الطفل، ونفذاها سويا لإنسابه لها بحسب ما أكدته تحريات الأجهزة الأمنية بصحة الواقعة، وكان المتهم الثاني، قد توفي بعد 21 يومًا من ضبطه بعد ارتكابه الواقعة، نتيجة نوبة سكر.

كان واقف لواحده وأخدناه عشان نراعيه

وجاءت اعترافاته تفصيليًا أمام جهات التحقيق كالتالي:

س / ما الذي حدث إذا و ما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج / اللي حصل إني كنت ماشي أنا وأختي بسمة في الشارع ولقينا طفل صغير واقف لوحده وبیعیط وإحنا دورنا على أهله ووقفنا به شوية علشان نسلمه لأهله بس محدش من أهله ظهر وإحنا قولنا إن هو تايه وبعد كده قولنا ناخده معانا البيت علشان ناخد بالنا منه لحد الصبح ونروح نسلمه في القسم أو فكرنا نسيبه لأختى بسمة علشان هي معندهاش عيال وبعدها بشوية لقينا الحكومة بتخبط علينا ودخلوا علينا البيت وبيسألونا عن الطفل الصغير اللي إحنا أخدناه فإحنا قولنا إن هو عندنا وسلمناه وهما قالولنا إن إحنا خطفنا الواد ده من أهله وده محصلش واللي حصل إن إحنا أخدناه علشان كان لوحده.

س/ متى وأین حدث ذلك؟

ج / إحنا لقينا الطفل الصغير يوم الأربعاء 2022/5/25حوالي الساعة 7:00 مساء ولقينا الحكومة جت البيت عندنا وقبضوا علينا يوم الخميس الفجر بس مش فاكر الساعة كام بالظبط في شارع أبو غابة بالمنشية – الطوابق - فيصل.

س: ما قولك فيما سطرته التحريات بمحضر جمع الاستدلالات «تلوناه عليه»؟

ج: «أنا معرفش حاجة عن الكلام ده إحنا لقينا الواد الصغير واقف في الشارع لوحده».

س/ ما قولك فيما سطرته التحريات بمحضر جمع الاستدلالات «تلوناه عليه تفصيليًا»؟

ج: «أنا معرفش حاجة عن الكلام ده احنا مخطفناش حد إحنا لقينا الواد الصغير واقف في الشارع لوحده وأخدناه عشان نراعيه».