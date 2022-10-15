ضبط متسول حاول خطف طفل في طنطا.. تخفى في «نقاب»

تمكنت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان طنطا، من ضبط أحد الأشخاص، ارتدى نقابا وحاول خطف أحد الأطفال، بعد قيامه بالتسول في شارع بمنطقة «كندالية»، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يتضمن ورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد تمكن أهالي منطقة «كندالية»، التابعة لدائرة القسم، من ضبط أحد المتسولين متخفيا في زي نقاب، أثناء استقطابه طفل عمره 8 سنوات، لمحاولة خطفه.

تسول وخطف

وعلى الفور، انتقل الرائد بسام حشكل رئيس مباحث قسم ثان طنطا ومعاونيه، وتبين من التحريات والمعاينة التي قام بها الضباط أن المتهم في العقد الرابع من عمره، وقام بارتداء النقاب، والتسول وجمع المال من المواطنين في منطقة «كندالية»، وعمل على خطف أحد أطفال، من خلال محاولة استدراجه خارج المنطقة، غير أن أهالي المنطقة كشفوا أمره، وتم ضبطه وتقييده حتى وصول الأجهزة الأمنية، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

وقال محمود الدسوقي، محامي، إن عقوبة خطف الأطفال تصل إلى 10 سنوات سجن، وإذا كان الخطف بهدف طلب فدية لا تقل العقوبة عن السجن المشدد 15 عاما، ولا تزيد عن 20 عاما، وتصل إلى الإعدام أو المؤبد إذا كان الخطف بهدف هتك عرض الطفل.