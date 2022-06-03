تفاصيل حبس «عاقر» بتهمة خطف طفل بمعاونة شقيقها في الهرم

قررت النيابة العامة في جلسة تحقيق مسائية، تجديد حبس ربة منزل، عاقر، وشقيقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة خطف طفل من أمام منزل أسرته بمنطقة الهرم، وكشفت التحقيقات أن المتهمة نفذت الجريمة بالمصادفة عندما شاهدت وشقيقها الطفل يلهو مع زملائه في الشارع فاقترب منه الشاب واستدرجه بزعم إعطائه ساعة «تاتش».

خطة سيدة عاقر لخطف طفل من أمام منزل أسرته بالهرم

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمة «فاطمة. أ»، 34 سنة، وشقيقها «سامر»، خطفا طفل عمره 3 سنوات أثناء اللهو أمام منزل أسرته بسبب معاناة المتهمة من العقم وعدم مقدرتها على الإنجاب، وأن ذلك كان سببًا في طلاقها من زوجها، فتوصلا إلى حيلة خطف الطفل وتزوير شهادة مواليد تثبت أنه نجلها.

بكاء الطفل المستمر ساهم في كشف الجريمة

وساقت المتهمة تبريرًا لجريمتها بأنها كانت ترغب في الزواج مرة أخرى وأنها خطفت الطفل لتخبر أي شخص يتقدم للزواج منها بأنها ليس لديها مشاكل في الإنجاب، وتبين من التحقيقات أن المتهمة حاولت نقل الطفل من الطالبية إلى مكان آخر بسبب بكاء الطفل المستمر لكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليها هي وشقيقها.

عودة الطفل المختطف إلى منزل أسرته

وأعادت الشرطة الطفل المختطف إلى أسرته سالمًا بعد أن تلقت أجهزة الأمن في الجيزة بلاغًا من أسرة طفل عمره 3 سنوات بتعرضه للخطف وأثناء تتبع خط سير المتهمة وشقيقها ألقي القبض عليهما في منطقة الطالبية وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيلت المتهمة وشقيقها إلى النيابة وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة.