«اتصالات النواب»: مبادرة «إبدأ» تدعم تصنيع المنتجات محليا بدلا من استيرادها

قال النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن إطلاق الرئيس مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «إبدأ»، و مؤسسة «حياة كريمة»، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، تمثل خطوة مهمة وجادة لتعزيز دور الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في حجم الاقتصاد المصري والإنتاج المحلي، وخلق بيئة جاذبة للصناعة والاستثمار المختلفة في مصر بداية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الصناعات الكبرى، وتصنيع المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج في مصر وتوطين تلك الصناعات.

دعم الصناعة الوطنية

وقال أحمد حتة في تصريح صحفي للمحررين البرلمانيين إن الاهتمام المباشر من رئيس الجمهورية والإسهام في تذليل العقبات يساعد على دعم الصناعات وزيادة الإنتاج والاتجاه إلى التصدير وتحسين سلاسل الإمداد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك الكثير من الصناعات التي يجب توطينها منها الصناعات المغذية للسيارات، التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة ما يوفر عائد أجنبي كبير مثل صناعة إطارات السيارات التي يجب إنتاجها محليا ما يوفر تكلفة استيرادها.

توطين الصناعة

وشدد أحمد حتة، أن مبادرة «إبدأ»، تساعد على ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة خاصة أن المبادرة تأتي في توقيت مهم وعقب المؤتمر الاقتصادي في ظل ظروف عالمية صعبة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمنتجات عالميًا بشكل كبير وتوقف خطوط الإمداد من الخارج مما يستوجب اعتماد الدولة على قدراتها ومواردها في ظل توجه الدولة لدعم رجال الأعمال والقطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية لتوفير النقد الأجنبي لتوفير السلع الاستراتيجية ودعم قدرة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الرئيس يتحرك في كافة الاتجاهات ونراه في كل يوم في فاعلية لتحريك عجلة الاقتصاد المصري.