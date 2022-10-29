تنظيم قافلة سكانية شاملة ضمن مبادرة حياة كريمة في كفر الدوار بالبحيرة

نظمت جامعة دمنهور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ووحدة السكان بديوان عام المحافظة، قافلة سكانية شاملة بقرية كوم الطرفاية بالوحدة القروية بقومبانية أبو قير.

جاء ذلك بمشاركة أساتذة متخصصين بكليات «الطب البيطري، الصيدلة، الزراعة، الطفولة والأمومة، التمريض»، وتم خلال القافلة تقديم خدمات طبية من خلال كلية الطب والإدارة الصحية بكفر الدوار.

الكشف على المواطنين مجانا

كما تم خلال القافلة الكشف المجاني على 401 حالة في عدة تخصصات، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان، من خلال كلية الصيدلة.

كما تم التوعية بتنظيم الأسرة وصحة المراهقين وصحة المرأة والطفل، وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية وعلاج بالمجان لعدد 650 رأس ماشية، بجانب توعية المواطنين بطرق التربية السليمة.

وشاركت كلية الزراعة والإدارة الزراعية بتوزيع المبيدات الآمنة للزراعات بالمجان، وكذلك القيام بتوعية المواطنين عن علاقة حرق قش الأرز بالتأثير على المناخ وخطورته على البيئة.

حملات توعية في القافلة الطبية

وشملت القافلة تنظيم لقاءات توعية من خلال إدارة الأوقاف عن ضرورة الاهتمام بتربية الأبناء في ظل الإغراءات التكنولوجية وتأثيرها على أخلاق الأطفال.

كما تم توفير سيارة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى.

المشاركة الإيجابية في المبادرات الرئاسية

كما شددت القيادة السياسية على المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لهم بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصري.