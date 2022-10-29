إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة على طريق «بلبيس - العاشر» بالشرقية

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها مجموعة من عمال اليومية متجهين إلى أعمالهم على الطريق الإقليمي اتجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

إخطار لمديرية الأمن

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 8 أشخاص مصابين بجروح وإصابات متنوعة جراء انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق.

إصابة 8 أشخاص في الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى مقر الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص من عمال اليومية إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها في اتجاههم لأعمالهم على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان» بالشرقية.

تسيير حركة المرور

نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي وتم تقديم كافة الرعاية الطبية لهم والعلاج اللازم، ورفع آثار الحادث أمام المارة والمركبات، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.