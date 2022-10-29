القبض على عصابة تزوير عقود ومستندات ملكية العقارات بالمدن الجديدة لبيعها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بموجب مستندات مزورة.

الاستيلاء على أراضى المواطنين بالتجمعات العمرانية الجديدة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تكوين 4 أشخاص تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أراضى المواطنين بالتجمعات العمرانية الجديدة، وتزوير عقود ومستندات ملكيتها وعرضها للبيع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ومواقع التسويق الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية.

وذكرت وزارة الداخلية أن المتهمين استولوا على مبنى سكنى تحت الإنشاء بمنطقة الشروق بالقاهرة من خلال اصطناع توكيلات «مزورة»، تفيد على خلاف الحقيقة توكيل مالكه لأحدهم لبيعه والتعامل مع الجهات الحكومية، وأنهم في سبيل إتمام عملية بيعه لإحدى ضحاياهم.

تزوير توكيلات رسمية

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط جميع المتهمين بحوزتهم توكيل خاص «مزور»، يفيد توكيل مالك الأرض الفعلي لأحد المتهمين في بيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية، وتوكيل خاص صحيح يفيد قيام أحد المتهمين باعتباره وكيلاً عن مالك الأرض الأصلي بتوكيل الشخص المزمع شراؤه للأرض تمهيداً لإتمام إجراءات نقل ملكيتها، ومستندات ملكية وتراخيص واستلام الأرض محل الواقعة، ومحضر تسليم لقطعة الأرض المشار إليها، و4 هواتف محمولة، وبفحصهم تبين احتواءها على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأقروا بارتكابهم واقعتين بذات الأسلوب، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.