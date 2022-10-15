القبض على صاحب استوديو في كرداسة بتهمة تزوير رخص المرور

نجح قطاع الأمن العام في ضبط شخص بالجيزة؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام مالك استوديو تصوير كائن في دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ومقيم بذات العنوان بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات، وترويجها على راغبي الحصول عليها؛ وذلك مقابل مبالغ مالية متخذا من الاستوديو الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

العثور على 21 رخصة مزورة بحوزة المتهم

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه داخل الاستوديو المشار إليه، وبتفتيشه عُثر بداخله على 21 رخصة مختلفة "مزورة"، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وأجهزة وأدوات التزوير و5 فلاش ميموري "ذاكرة" مُحمل عليها الرخص والمحررات المزورة، ومجموعة من الأوراق البلاستيكية والورقية المُستخدمة في عملية التزوير.

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وأن الأدوات المضبوطة يستخدمها في التزوير نظير مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.