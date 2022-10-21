حبس تشكيل عصابي سقط بـ40 طربة حشيش في الإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية اليوم الجمعة، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش بعد ضبطه بكمية كبيرة قبل بيعه لصغار التجار والمدمنين.

وواجهت جهات التحقيق في الإسماعيلية المتهم بحيازة المواد المخدرة المضبوطة معه وتحريات ضباط المباحث الجنائية في مركز القنطرة غرب حول نشاط المتهم في الإتجار في الحشيش.

ضبط 3 أشخاص بـ 40 طربة حشيش

وكانت مباحث القنطرة غرب برئاسة المقدم مروان الطحاوي بالتعاون مع مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال، تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

ضربة موجعة لتجار مخدرات

وضبط رجال المباحث الجنائية مع المتهمين 40 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي قبل تسليمهم المواد المخدرة ضمن حملات مباحث الإسماعيلية لضبط كبار التجار.

وفي نفس السياق ضبطت مباحث قسم أول الإسماعيلية عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة للقسم حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الآيس «الشابو» ومبلغ مالى من حصيلة البيع.