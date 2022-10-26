سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بحلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي في القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن بدائرة القسم.

بلاغ بالواقعة

البداية عندما تلقى النقيب محمود عز، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل مقيمة بفيلا في المساكن الشعبية، أقرت فيه باكتشافها كسر شباك الڤيلا سكنها وسرقة سخان، و2 شاشة تليفزيون، وماكينة قهوة، وبوتاجاز، وميكرويڤ، ومكواة، وإكسسوارات حريمي، وبطاطين، وحقيبة ملابس، وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ.

وبإجراء التحريات جرى تحديد مرتكبي الواقعة وهم «منير ج»، 45 سنة، عاطل، مسجل خطر فئة ج سرقات عامة، و«إبراهيم ا»، 35 سنة، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المتهمين في الأماكن التي يترددان عليها وضبطهما، وبمواجهتهما أمام العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، أقرا بارتكابهما للواقعة بأسلوب كسر الشباك، وأن المسروقات تم بيعها بسعر أقل من نصف سعرها الحقيقي لشخص يدعى «شريف أ»، 46 سنة عاطل، ونجح رجال المباحث في ضبطه وبحوزته المسروقات.

وبعرض المسروقات على المجني عليها تعرفت عليها واتهمتهما بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهمين

وعن الموقف القانوني للمتهمين، قال المحامي إبراهيم عبد العزيز، إن المتهمين الثلاثة من المتوقع معاقبتهم طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات، التي نصت على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، و3 مع الشغل على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.