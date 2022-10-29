مصرع شاب وإصابة والده وشقيقه في مشاجرة مع جيرانهم بالشرقية

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه ووالده في قرية عمريط التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، إثر مشاجرة مع جيرانهم في القرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وأخطرت جهات التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مركز شرطة أبو حماد بمصرع شاب وإصابة والده وشقيقه على يد جيرانهم في ذات القرية، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الرعاية الطبية، فيما لفظ الشاب أنفاسه وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.

مصرع شاب وإصابة والده وشقيقه

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد إلى مكان الواقعة، وأفادت التحريات أن مشاجرة بين أسرتين تعدت إحداهما على أفراد الأخرى بالضرب، ما أدى لسقوط الشاب «رامي.ن» مغشيا عليه وتوفي بعد إصابته، فيما أصيب شقيقه ووالده، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حماد المركزي، ما بين مشرحة المستشفى والرعاية.

انتداب الطب الشرعي

تحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان ومعرفة أسباب الوفاة، فيما طالبت بعمل تقرير طبي للمصابين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العقوبة القانونية

وقال المحامي بالنقض سمير أبو راس، إن القانون يقر عقوبة في مثل هذه الواقعة، في حالات القتل تحديدا، مبينا أنه إذا وقع القتل أثناء المشاجرة نتيجة ضرب أفضى إلى موت فتكون العقوبة من 3 إلى 7 سنوات، بينما إذا توافرت نية القتل العمد فالعقوبة تكون الإعدام شنقا.