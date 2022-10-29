تنفيذ 98% من المرحلة الرابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

أعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، إنجاز 98% من المرحلة الرابعة من مشروعات الإسكان الاجتماعي في المدينة، والتي تضم 44 ألف وحدة سكنية.

5 مراحل لمشروعات الإسكان الإجتماعي

وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، إن المدينة تضم 5 مراحل من مشروعات الإسكان الاجتماعي بإجمالي 137 ألف وحدة، موضحا تنفيذ المراحل الثلاث الأولى بنسبة إنجاز 100%.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المرحلة الخامسة من مشروعات الإسكان الاجتماعي شهدت إنجاز أعمال تتراوح نسبتها بين 75% إلى 80%، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ 25 ألفا و220 وحدة سكنية، ويتبقى 19 ألف وحدة سيتم الانتهاء منها خلال سنة.

104 عمارات للسكن البديل في حدائق أكتوبر

وذكر رئيس الجهاز، أن المدينة تشمل مشروعا للسكن البديل يشمل 104 عمارات تضم 1500 وحدة سكنية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تشمل 4400 وحدة وسيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري، بعدما تم تنفيذ ما نسبته 90%، وسيتم تأثيثها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية.