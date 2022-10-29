خبير اقتصادي: الرخصة الذهبية ستقضي على البيروقراطية وفرصة للاستثمار

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية كانت أحد متطلبات رجال الأعمال منذ مدة طويلة للقضاء على أهم عيوب الاستثمار، وهى البيروقراطية إذ كانت الرخصة تستغرق سنة أو أكثر لاستخراجها لكن بعد قرار رئيس الجمهورية، سيتم الحصول على الرخصة في وقت قياسي قد لا يتعدى الـ72 ساعة، فهذا القرار بمثابة قبلة الحياة للاستثمار نظرا لتوقف عمل المصانع والتعاقد مع البنوك عليها.

مميزات الرخصة الذهبية

وأضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مميزات الرخصة الذهبية لاحصر لها، فهى تقضي على البيروقراطية، وتسهل عمل البنوك ونحن في أمس الحاجة لمصانع لسد عجز السوق من المنتجات، والجانب الأهم ستقضي على جزء من البطالة، وهي وسيلة طمأنة للمستثمر وتدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، لافتًا إلى أن الأزمة لن تدوم طويلا لذلك يجب على القطاع الخاص تحمل العمال وتدعيمهم.

التأكد من وجود إدارة كاملة وسلمية للتكاليف للوصول إلى الربح

ولفت إلى أهمية وجود دراسة جدوى قوية وحقيقة للمستثمرين، ووجود إدارة كاملة وسلمية للتكاليف للوصول إلى الربح، والتأكد أن العائد من النشاط كافٍ لسداد أقساط وفوائد البنك، والابتعاد عن التعثر في الأعوام المقبلة، فربحية المشروع يجب أن تصب في 3 محاور تكلفة رأس المال، العائد الخالى من المصادر، تكلفة الفرصة البديلة تكلفة مخاطرة، وتكلفة إدارة، موضحَا أن المجموع الكلي لمعدل العائد للاستثمار يساوي 25% تقريبًا، فأقل من ذلك يشير إلى وجود خلل في التمويل.

القطاعات الأكثر استفادة من الرخصة الذهبية

وتوقع«شعيب»، القطاعات الأكثر استفادة من الرخصة الذهبية هي الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات المغذية لصناعة السيارات وصناعات السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية.