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الرئيس السيسي: منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر

كتب:

محمد عزالدين
10:38 ص | السبت 29 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك فرص كبيرة للنمو هائلة وطلبات من شركات كبرى ترغب في العمل إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجدوا بعض التحديات، «يا ريت يا فندم الرخصة الذهبية تبقى للكل، ويشتغلوا فورا بدون إقرارات».

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث «السويدي»، خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة: «إحنا هندي الرخصة الذهبية لكل المتقدمين، لمدة 3 أشهر، ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي، ولو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز كان مشجعا نقدر نفكر نستكمل 3 أشهر أخرى، أو نرجع للنظام القديم».

وأضاف الرئيس: «بنفتح الباب على آخره، لأن آليات العمل والحوكمة مش زي ما احنا عاوزين في مصر، ويهمنا البلد تطلع لقدم».

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