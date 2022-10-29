أستاذ تمويل بجامعة القاهرة: الرخصة الذهبية ستمنح السوق المصرية رواجا صناعيا

رحب هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، بمطالب المصنعين بالرخصة الذهبية، مبينًا أنَّه كانت هناك مطالب بإتاحتها منذ فترة، متمنيًا أنَّ يتمّ استغلالها بشكل جيد من قبل المصنعين، مشيرًا إلى أنَّ الرخصة الذهبية ستمنح السوق المصرية رواجا صناعيا.

توجه حكومي بتدريب وتأهيل طلاب التعليم الفني

وتابع أنَّ توجه الحكومة بتدريب وتأهيل طلاب التعليم الفني يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن أي مستثمر ينظر إلى توافر العاملة في أي سوق رغب في الاستثمار به، مؤكدا على أن مصر تتميز بتوافر العمالة الرخيصة لكنها تحاتج الى تدريب وتأهيل جديد.

كان المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قد عبّر عن سعادته بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أنَّ القطاع الخاص سيزيد رواتب العاملين بقمية 300 جنيه.

اتحاد الصناعات يحتفل بمرور 100 عام على إنشائه

واحتفل اتحاد الصناعات المصرية، بمرور 100 عام على انشائه، من خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة قضايا الصناعة واشكاليات تطويرها والنهوض بها خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة 196 شركة ومصنع.