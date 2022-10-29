جامعة كفر الشيخ تتقدم 275 مركزا عالميا في تصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي

أعلن الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إدراج الجامعة في المركز 639 عالميا في تصنيف «يو إس نيوز» الأمريكي لعام 2022، كما احتلت الجامعة المركز 17 إفريقيا والخامس محليا على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والمركز 137 عالميا في تخصص علم النبات والحيوان، و302 في الهندسة.

13 مؤشرا للتصنيف الأمريكي

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان صادر اليوم السبت، أن التصنيف الأمريكي يعتمد على 13 مؤشرا تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية والإقليمية، ومنها السمعة العالمية والمحلية للبحث العلمي للجامعة، والبحوث المنشورة بالمجلات العلمية المصنفة عالمياً، والكتب المنشورة بدور النشر الدولية والمؤتمرات الدولية، وعدد الاستشهادات المرجعية والتعاون الدولي والذي عتمد هذا التصنيف على قواعد بيانات «كلاريفيت الأمريكية»، وذلك لقياس مؤشرات جودة البحث العلمي للجامعات حول العالم.

جهد علمي وبحثي

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالإنجاز الجديد الذي تم إضافته بإدراج الجامعة في هذا التصنيف، مشيرا إلى أن الجامعة تسير بخطى جادة نحو التحول لجامعة ذكية مستدامة، ما يساهم ذلك في تخريج طالب دولي يتمتع بمواصفات عالمية معززا تنافس خريجيها على المستوى المحلي والدولي، وهو ما يعتبر من الأسس الهامة في تطوير الجامعة وزيادة سمعتها الدولية.