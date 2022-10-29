«سيبنهالكو مخضرة».. عرض مسرحي يناقش قضية التغيرات المناخية

تتجه جميع جهود المسؤولين في مصر الآن لدعم القضية البيئية وتشكيل وعي اجتماعي مهتم ببناء وطن أخضر وصحي أكثر لمحاربة الأخطار الناجمة عن إهمال تلك القضية، وهذا ما فعلته مؤسسة «Banlastic Egypt»؛ للتوعية بمخاطر البيئة عن طريق عرض «سيبنهالكوا مخضرة».

شرحت هويدا فياض، منسقة المشروعات بالمؤسسة، بداية فكرة مسرحية «سيبنهالكو مخضرة»، إذ جرى الإعلان عن تنظيم المشروع الفني وفتح باب التقديم لورش حكي تابعة لمشروع «clime Act» بالشراكة مع مؤسسات مثل مدرسة بيرفورم للحكي وجامعة أكستر البريطانية: «يدعم المشروع كل أنواع الفنون التي يمكن تسخيرها لخدمة أغراض توعوية متعلقة بالبيئة مثل التصوير الفوتوغرافي والمجسمات ولكن اختيارنا لورش الحكي كجزء من المشروع ناتج إلى أنها لا تحظى بانتشار واسع رغم كفاءتها في توصيل الفكرة للجمهور».

التغير المناخي هو الأساس

وقع الاختيار في النهاية علي 8 حكائين جرى تدريبهم ومساعدتهم لتحويل قصص كتبوها مستوحاة من قضايا بيئية إلي أداء تمثيلي علي المسرح: «كان هناك مجموعة تعمل على قصة تتعلق بمشاكل الصيادين، وتأثير البلاستيك والتغير المناخي على مهنتهم، والصيد الجائر الذي يؤثر على الحياة البحرية بشكل كبير، وتناولت إحدى المشاركات أيضًا مشكلة البلاستيك أحادي الاستخدام عن طريق تصويرها لنفسها على أنها كائن بحري يخاطب الناس بلوم وعتاب عن أذيتهم له».

منتجات صديقة للبيئة في قمة المناخ

أُقيم العرض مرتين، إحداهما في المعهد الفرنسي بالنبي دانيال في الإسكندرية، والأخرى في مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، وعبرت «هويدا» عن مدى سعادتهم برد الفعل على العرض خاصة أنها كانت أول تجربة للمؤسسة من هذا النوع: «شعرنا بالفخر الشديد عندما تواصلت معنا جامعة أكستر بخصوص عرض المسرحية مرة أخرى في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، ستكون تجربة مشرفة للمؤسسة لأننا سنعرض أيضًا منتجاتنا صديقة البيئة، والمهندس أحمد ياسين أحد مؤسسي “Banlastic Egypt” سيكون له حلقة نقاشية متعلقة بالقضية».